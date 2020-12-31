Депутат парламента от Партии «Действие и солидарность» Серджиу Литвиненко считает, что спровоцировать роспуск законодательного собрания можно легко и просто, главное, чтобы народные избранники были «искренними», сообщает cotidianul.md

«Если бы мы были уверены, что социалисты искренни и действительно хотят досрочных выборов, сегодня или завтра мы могли бы созвать заседание парламента, на котором отклонят два запроса о назначении премьера, чтобы на 46-й день законодательный орган был распущен», – фантазирует Литвиненко. Майя Санду более конкретна. В эфире телеканала TV8 она сообщила о том, что сегодня руководство Партии «Действие и солидарность» обратится в Конституционный суд с запросом: возможен ли самороспуск парламента? «Думаю, что КС рассмотрит это обращение достаточно быстро, потому что понимает в каком тупике оказалась Республика Молдова. Возможно, вопрос рассмотрят через несколько дней. Если будет иное решение, посмотрим, обсудим. В Конституции такого положения нет, но и запрета такого варианта нет», – объясняла свою позицию Санду. Также она заявила, что имя исполняющего обязанности премьера назовет в первый день нового года.