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Газета "Кишиневские новости"

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Еще два землетрясения в Хорватии уничтожили город

Еще два землетрясения в Хорватии уничтожили город
30 декабря
20:11 2020
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Центральная Хорватия в ужасе спасается от мощных землетрясений, передает ВВС.

29-го декабря в хорватском городе Петриня произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, оставившее в руинах половину города. Также пострадало несколько десятков деревень, окружающих Петриня. Спасательные бригады занимались поисками пропавших в завалах деревень, когда поступил сигнал об очередном землетрясении. Сегодня, 30-го декабря, еще два толчка магнитудой 4,8 и 4,7 баллов решили развалить оставшуюся половину Петрини. Изначально предполагалось, что в землетрясении 29-го декабря погибла только 12-летняя девочка. По обновленным данным число жертв возросло до 7 человек. «Все, что уцелело, теперь разрушено», – заявил мэр Петриня Даринко Думбовиц.

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