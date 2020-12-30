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Газета "Кишиневские новости"

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Свободным белорусам выдают свободные паспорта

Свободным белорусам выдают свободные паспорта
30 декабря
18:36 2020
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Представители оппозиции, проживающие в Германии, разработали и отпечатали паспорта «свободной и демократической Республики Беларусь», сообщает Deutsche Welle.

Получить документ на руки может любой желающий, будь то гражданин Парагвая или Руанды. Главное – подписать декларацию о том, что соискатель не поддерживает диктатуру ни в каком виде. Выдают паспорта в вагончике, установленном напротив официального посольства Белоруссии. Активист Тарас Сякерка оказывает услуги в костюме Деда Мороза. «Наш паспорт можно и нужно брать с собой в любую точку мира. Но не стоит предъявлять его в государственных органах как документ, удостоверяющий личность, это может вызвать проблемы», – предупреждает консул. Обладателями паспорта «свободного белоруса» уже стали свыше ста человек.

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