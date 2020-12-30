Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил перед парламентом задачу: провести оптимизацию чиновников, занятых в области государственного управления, сообщает Podrobno.uz.

По словам главы государства в министерствах и ведомствах процесс принятия решений слишком централизован, многие ведомства дублирую функции друг друга, зачастую госслужащие боятся брать на себя ответственность. «Почему так происходит? Им не хватает знаний, навыков и чувства ответственности или они коррумпированы? К сожалению, такие руководители вместо того, чтобы решать насущные проблемы, которых ждет от них народ, заняты бесполезной бумажной работой и проведением неэффективных совещаний», – считает президент. Мирзиёев предложил сократить число чиновников на 15 процентов. Кстати, в других странах СНГ тоже проводилась и проводится оптимизация, в Молдове – школ, Украине – больниц, Белоруссии – оппозиционных политиков.