Среда, 30 декабря 2020, 22:40

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Неэффективных узбекских чиновников оптимизируют

30 декабря
18:31 2020
Версия для печати

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил перед парламентом задачу: провести оптимизацию чиновников, занятых в области государственного управления, сообщает Podrobno.uz.

По словам главы государства в министерствах и ведомствах процесс принятия решений слишком централизован, многие ведомства дублирую функции друг друга, зачастую госслужащие боятся брать на себя ответственность. «Почему так происходит? Им не хватает знаний, навыков и чувства ответственности или они коррумпированы? К сожалению, такие руководители вместо того, чтобы решать насущные проблемы, которых ждет от них народ, заняты бесполезной бумажной работой и проведением неэффективных совещаний», – считает президент. Мирзиёев предложил сократить число чиновников на 15 процентов. Кстати, в других странах СНГ тоже проводилась и проводится оптимизация, в Молдове – школ, Украине – больниц, Белоруссии – оппозиционных политиков.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,11–0,24%
EUR21,03+0,05%
GBP23,27+0,51%
UAH0,60–0,77%
RON4,32+0,18%
RUB0,23–0,87%

Курсы валют в MDL на 30.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд