Парламент, избранный в результате выборов, противоречащих Конституции, вызовет сомнения в своей законности. Об этом заявил лидер фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в интервью для телеканала NTV-Moldova.

Депутат сделал это заявление в связи с появлением предположений, согласно которым Майя Санду может подписать указ о роспуске парламента и назначении парламентских выборов без соблюдения установленных Конституцией сроков и условий.

«Это нерационально делать, так как над будущим парламентом будет витать подозрение в нарушении Конституции. Сроки, указанные в Конституции, разумные, и я не вижу необходимости их ускорять. Что даст выигрыш в 15-20 дней? Раньше появится функциональный парламент? Мандаты нынешних депутатов не истекают до тех пор, пока не одобрены другие», – заявил парламентарий.