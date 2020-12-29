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Газета "Кишиневские новости"

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Фуркулицэ: Нарушение Конституции скомпрометирует новый парламент

Фуркулицэ: Нарушение Конституции скомпрометирует новый парламент
29 декабря
22:46 2020
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Парламент, избранный в результате выборов, противоречащих Конституции, вызовет сомнения в своей законности. Об этом заявил лидер фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в интервью для телеканала NTV-Moldova.

Депутат сделал это заявление в связи с появлением предположений, согласно которым Майя Санду может подписать указ о роспуске парламента и назначении парламентских выборов без соблюдения установленных Конституцией сроков и условий.

«Это нерационально делать, так как над будущим парламентом будет витать подозрение в нарушении Конституции. Сроки, указанные в Конституции, разумные, и я не вижу необходимости их ускорять. Что даст выигрыш в 15-20 дней? Раньше появится функциональный парламент? Мандаты нынешних депутатов не истекают до тех пор, пока не одобрены другие», – заявил парламентарий.

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