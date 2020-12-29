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Газета "Кишиневские новости"

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У Игоря Додона нет намерения занять должность премьера

У Игоря Додона нет намерения занять должность премьера
29 декабря
22:31 2020
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ПСРМ никогда не обсуждала возможность выдвижения кандидатуры Игоря Додона в качестве премьера переходного правительства до проведения досрочных парламентских выборов, заявил лидер социалистов в парламенте Корнелиу Фуркулицэ. Депутат отметил, что этот сценарий обсуждается в общественном пространстве политическими оппонентами, не соответствуя действительности.

«Этот сценарий мы никогда не обсуждали. У господина Додона нет намерения в нынешнем формате, без проведения досрочных выборов, становиться премьером. Это ненормально с политической точки зрения», – заявил Фуркулицэ в интервью для телеканала NTV-Moldova.

Председатель фракции ранее отметил, что Майе Санду предстоит решить, кто будет исполнять функции и.о. премьера после 31 декабря. Он уточнил, что с момента отставки правительства Кику социалисты не находятся у власти.

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