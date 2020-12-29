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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 декабря 2934 смертельных случая

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 декабря 2934 смертельных случая
29 декабря
21:51 2020
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В течение прошедшего дня, 29 декабря, зарегистрированы еще 25 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 84-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 73-летняя женщина из района Дрокия, 72-летний мужчина из Криулянского района, 79-летний мужчина из Глодянского района, 80-летний мужчина из Фалештского района, 80-летний мужчина из Кишинева, 68-летняя женщина из Бричанского района, 74-летняя женщина из Кишинева, 67-летняя женщина из Кишинева, 81-летний мужчина из Кишинева, 43-летний мужчина из Кишинева, 53-летний мужчина из муниципия Бельцы, 75-летний мужчина из Кишинева, 67-летняя женщина из Кишинева, 85-летняя женщина из Кишинева, 83-летний мужчина из Хынчештского района, 65-летний мужчина из Единецкого района, 61-летний мужчина из Кишинева, 61-летняя женщина из Кишинева, 65-летний мужчина из Оргеевского района, 65-летняя женщина из района Леова, 75-летний мужчина из Кишинева, 69-летняя женщина из муниципия Бельцы, 60-летний мужчина из Кишинева, 68-летний мужчина из муниципия Кагул. На вечер 29 декабря 128501 человек выздоровел после заражения вирусом COVID-19 и 2934 человека умерли от инфекции.

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