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Газета "Кишиневские новости"

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Собаки и кошки, не имеющие хозяев, будут застрелены

Собаки и кошки, не имеющие хозяев, будут застрелены
29 декабря
16:26 2020
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Администрация села Бобейка Хынчештского района приняла жестокое решение по отношению к братьям нашим меньшим. Бродячие собаки и кошки должны быть застрелены. Это решение, содержащее регламент об уничтожении животных, опубликовал Телеграм-канал INDEX.

Так 15 охотников получили разрешение отстреливать бродячих животных на территории села. Удивительно, что в местном совете никто из 7-ми голосовавших не высказался против или хотя бы воздержался при принятии решения. Примар села – демократ Лилиан Мустяцэ.

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