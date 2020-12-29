Администрация села Бобейка Хынчештского района приняла жестокое решение по отношению к братьям нашим меньшим. Бродячие собаки и кошки должны быть застрелены. Это решение, содержащее регламент об уничтожении животных, опубликовал Телеграм-канал INDEX.

Так 15 охотников получили разрешение отстреливать бродячих животных на территории села. Удивительно, что в местном совете никто из 7-ми голосовавших не высказался против или хотя бы воздержался при принятии решения. Примар села – демократ Лилиан Мустяцэ.