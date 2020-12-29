В Национальном собрании депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян на пресс-конференции заявила, что Баку готовит новую войну с Ереваном.

По словам народного избранника, на опасность возобновления вооруженного конфликта власть не обращает внимания, занимаясь внутренними разборками. «Очевидно, что Пашинян (премьер-министр, ред.) превратил Национальное Собрание в платформу для сведения счетов с политическими оппонентами», – уверена Зограбян. По ее словам, «высокопоставленные чины Азербайджана и Турции заявляют о том, что война с Арменией уже неизбежна». После победы в 44-дневной войне в Баку все чаще говорят о том, что между двумя странами надо создать «зону безопасности», и она должна проходить только на землях, принадлежащих Армении.