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Газета "Кишиневские новости"

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В Армении опасаются очередной войны с Азербайджаном

29 декабря
16:26 2020
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В Национальном собрании депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян на пресс-конференции заявила, что Баку готовит новую войну с Ереваном.

По словам народного избранника, на опасность возобновления вооруженного конфликта власть не обращает внимания, занимаясь внутренними разборками. «Очевидно, что Пашинян (премьер-министр, ред.) превратил Национальное Собрание в платформу для сведения счетов с политическими оппонентами», – уверена Зограбян. По ее словам, «высокопоставленные чины Азербайджана и Турции заявляют о том, что война с Арменией уже неизбежна». После победы в 44-дневной войне в Баку все чаще говорят о том, что между двумя странами надо создать «зону безопасности», и она должна проходить только на землях, принадлежащих Армении.  

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