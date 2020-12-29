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Газета "Кишиневские новости"

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Шор пообещал Санду взять на себя ответственность за страну

29 декабря
15:06 2020
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Президент Майя Санду приняла делегацию от Партии «Шор» в лице Марины Таубер с Виолеттой Ивановой и группы «За Молдову» с Сергеем Сырбу. Гости рассказали главе государства о том, что у них есть своя кандидатура на должность премьер-министра.

Судя по всему, Санду отнеслась к инициативе достаточно холодно. Президент никак не прокомментировала готовность малочисленной депутатской группы, сколоченной из «политических туристов», возглавить правительство. «Мы подтвердили позицию Партии «Шор» и платформы «За Молдову» относительно выборов. Мы к ним готовы. Но мы и несем ответственность и знаем, что значит выборы сейчас, в условиях пандемии и кризиса в сельском хозяйстве. До следующих выборов нам нужно ответственное и профессиональное правительство», – отметила Иванова. Санду в качестве председателя Партии «Действие и солидарность» категорически отказывалась вести даже формальный диалог с Шор(ом), обвиняя главу формирования в причастности к банковскому мошенничеству. Теперь, будучи президентом, она, сжав зубы, вынуждена встречаться с теми, кто ей несимпатичен.

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