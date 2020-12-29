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Газета "Кишиневские новости"

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У каждого сорокового украинца есть автомат или карабин

У каждого сорокового украинца есть автомат или карабин
29 декабря
15:06 2020
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Гражданам Украины власти намереваются массово раздать боевое оружие, которое у них будет храниться дома, сообщает «Страна».

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос на пресс-конференции презентовал соответствующий проект закона, который уже обсуждается в Верховной Раде. По словам чиновника, когда у членов территориальной обороны будет оружие всегда под рукой, возрастет эффективность реагирования на внешние угрозы. Предполагается в ближайшее время выдать людям около 80 тысяч стволов. По словам Кривоноса, это не несет какой-либо опасности для населения страны, так как и без того на руках у граждан уже около миллиона единиц оружия. Так что, в случае возникновения очередного «Майдана», он, вероятно, будет проходить куда веселее и громче чем в 2014-м году. Население Украины – около 41 миллиона человек.

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