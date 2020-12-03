В течение прошедшего дня, 3 декабря, зарегистрированы еще 20 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 69-летний мужчина из Бричанского района, 52-летний мужчина из Единецкого района, 64-летний мужчина из Единецкого района, 61-летний мужчина из Кишинева, 63-летняя женщина из Кишинева, 62-летний мужчина из Оргеевского района, 71-летний мужчина из Кишинева, 74-летняя женщина из района Кагул, 60-летний мужчина из района Кагул, 90-летний мужчина из района Кагул, 57-летняя женщина из Кагула, 78-летний мужчина из района Дрокия, 79-летний мужчина из Теленештского района, 56-летний мужчина из Кишинева, 75-летняя женщина из района Штефан-Водэ, 65-летний мужчина из Фэлештского района, 74-летний мужчина из Кишинева, 47-летняя женщина из Комратского района, 52-летняя женщина из Страшен, 69-летний врач из Хынчешт. На вечер 3 декабря 97549 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2363 человека умерли от инфекции.