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Газета "Кишиневские новости"

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Всего один витамин способен спасти от облысения

Всего один витамин способен спасти от облысения
30 ноября
21:41 2020
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Красивые, пышные волосы – не только признак здоровья, это ещё и важная деталь нашего образа. Но частенько можно заметить, что волосы потеряли блеск, начали сечься или выпадать. В чем же причина неприятных перемен?

Врачи-трихологи считают: очень часто виной того, что шевелюра редеет, становится нехватка витамина группы В – В12. Состояние волос, их плотность и прочность зависят во многом от поступающего к волосяным фолликулам количества кислорода, который доставляется красными кровяными клетками. А вот их образованию как раз и способствует витамин В12.

Как же вернуть красоту и силу ослабленным волосам? Что сделать, чтобы они не покидали голову?

Прежде всего, если не говорить о фармацевтических препаратах, включающих в себя чудо-витамин, можно просто ввести в свой ежедневный рацион продукты, богатые В12, – молоко, яйца, сыры, йогурты, морепродукты, различные сорта рыб. Больше всего этого витамина в печени и мясе, хотя есть мнение, что в процессе приготовления продуктов он разрушается практически полностью. Но так как среднесуточная доза В12 невелика – всего 3 микрограмма, обеспечить ею организм несложно.

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