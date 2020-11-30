Дорожный фонд в будущем году составит 2,5 млрд леев. Из этих средств 1,86 млрд леев перечислят местным властям I и II уровня. Также предусмотрено, что 1,53 млрд леев будут освоены министерством экономики и инфраструктуры.

Деньги предназначены на ремонт местных и национальных дорог, а также улиц в населенных пунктах.

Премьер Ион Кику уточнил в ходе заседания правительства, на котором одобрили законопроект о госбюджете, что кроме дорожного фонда на восстановление инфраструктуры выделяются средства, полученные из внешних источников.