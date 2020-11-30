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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове в 2021 году выделят 2,5 млрд леев на ремонт дорог

В Молдове в 2021 году выделят 2,5 млрд леев на ремонт дорог
30 ноября
20:26 2020
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Дорожный фонд в будущем году составит 2,5 млрд леев. Из этих средств 1,86 млрд леев перечислят местным властям I и II уровня. Также предусмотрено, что 1,53 млрд леев будут освоены министерством экономики и инфраструктуры.

Деньги предназначены на ремонт местных и национальных дорог, а также улиц в населенных пунктах.

Премьер Ион Кику уточнил в ходе заседания правительства, на котором одобрили законопроект о госбюджете, что кроме дорожного фонда на восстановление инфраструктуры выделяются средства, полученные из внешних источников.

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