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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 ноября 95354 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 ноября 95354 излечившихся
30 ноября
18:26 2020
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На сегодняшний день в стране 95354 человека прошли лечение и 2304 умерли от инфекции COVID-19. На 30 ноября в Молдове подтверждены 107364 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 5572 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 28910 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3788 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 303 в крайне тяжелом состоянии (46 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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