На сегодняшний день в стране 95354 человека прошли лечение и 2304 умерли от инфекции COVID-19. На 30 ноября в Молдове подтверждены 107364 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5572 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 28910 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3788 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 303 в крайне тяжелом состоянии (46 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).