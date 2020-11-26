На сегодняшний день в стране 90485 человек прошли лечение и 2229 умерли от инфекции COVID-19. На 26 ноября в Молдове подтверждены 102894 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4975 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 28782 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3499 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 253 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).