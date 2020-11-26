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Газета "Кишиневские новости"

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Триединая программа Санду

26 ноября
20:56 2020
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Вновь избранный президент Республики Молдова Майя Санду провела брифинг, на котором рассказала о своих планах на краткосрочный период, сообщает ИНФОТАГ.

Наиболее важное пока направление – внешняя политика. После инаугурации Санду ждет в Кишиневе румынского президента Клауса Йоханниса. После она намерена отправиться в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. «В рамках проектов сотрудничества с ЕС и Румынией, буду вести переговоры, призванные обеспечить Молдову вакциной против COVID -19 в самые скорейшие сроки», – делилась планами Санду. Два других направления, по которым она намерена работать: бюджетная политика и борьба с коррупцией.

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