Вновь избранный президент Республики Молдова Майя Санду провела брифинг, на котором рассказала о своих планах на краткосрочный период, сообщает ИНФОТАГ.

Наиболее важное пока направление – внешняя политика. После инаугурации Санду ждет в Кишиневе румынского президента Клауса Йоханниса. После она намерена отправиться в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. «В рамках проектов сотрудничества с ЕС и Румынией, буду вести переговоры, призванные обеспечить Молдову вакциной против COVID -19 в самые скорейшие сроки», – делилась планами Санду. Два других направления, по которым она намерена работать: бюджетная политика и борьба с коррупцией.