Пандемия не собирается сдаваться, а это значит, что тестирование для выявления инфицированных будет продолжаться повсеместно. В связи с этим потребность в расходных материалах для взятия мазка у пациентов будет только возрастать.

Специалисты из Университета Южной Флориды в США решили попробовать печатать тампоны для проведения тестов на коронавирус на 3D-принтере. В качестве сырья использовали смолу хирургического класса.

Полученные тампоны использовали в деле: к участию в эксперименте привлекли почти три сотни человек. У каждого из них взяли мазок с использованием стандартного медицинского тампона и нового, напечатанного на принтере. Результаты оказались совершенно одинаковыми. 3D-тампоны выполняли свою задачу не хуже, чем оригинальные, а иногда, по наблюдениям исследователей, и лучше. Уже напечатаны свыше ста тысяч штук, сообщает EurekAlert.