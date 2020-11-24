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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В США тампоны для проведения тестов напечатали на 3D-принтере

24 ноября
20:36 2020
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Пандемия не собирается сдаваться, а это значит, что тестирование для выявления инфицированных будет продолжаться повсеместно. В связи с этим потребность в расходных материалах для взятия мазка у пациентов будет только возрастать.

Специалисты из Университета Южной Флориды в США решили попробовать печатать тампоны для проведения тестов на коронавирус на 3D-принтере. В качестве сырья использовали смолу хирургического класса.

Полученные тампоны использовали в деле: к участию в эксперименте привлекли почти три сотни человек. У каждого из них взяли мазок с использованием стандартного медицинского тампона и нового, напечатанного на принтере. Результаты оказались совершенно одинаковыми. 3D-тампоны выполняли свою задачу не хуже, чем оригинальные, а иногда, по наблюдениям исследователей, и лучше. Уже напечатаны свыше ста тысяч штук, сообщает EurekAlert.

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