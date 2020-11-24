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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 ноября 2188 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 ноября 2188 смертельных случаев
24 ноября
18:56 2020
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В течение прошедшего дня, 24 ноября, зарегистрированы еще 19 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 63-летняя женщина из Шолданештского района, 66-летний мужчина из Приднестровья, 77-летний мужчина из Новоаненского района, 71-летний мужчина из района Дрокия, 87-летняя женщина из Приднестровья, 83-летняя женщина из Рышканского района, 71-летний мужчина из Кишинева, 61-летняя женщина из Кишинева, 60-летняя женщина из Яловенского района, 61-летний мужчина из Кишинева, 70-летний мужчина из Хынчештского района, 69-летний мужчина из Оргеевского района, 27-летний мужчина из Криулянского района, 55-летний мужчина из муниципия Комрат, 81-летний мужчина из муниципия Бельцы, 73-летний мужчина из Кишинева, 79-летняя женщина из Кишинева, 59-летний мужчина из Тараклийского района, 44-летний мужчина из Криулянского района. На вечер 24 ноября 82335 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2188 человек умерли от инфекции.

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