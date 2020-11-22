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Газета "Кишиневские новости"

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Достоинство и воровство на Украине

22 ноября
12:21 2020
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Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин поздравила живущих в Незалежной с седьмой годовщиной начала событий на Евромайдане, сообщает «Страна».

Дипломат разместила в социальных сетях пост, где говорит, что страна ее пребывания стала на новые рельсы. «Семь лет назад украинцы собрались на площади с требованием к своему правительству услышать их голос и продолжить евроатлантическую интеграцию. Эти действия вывели государство на путь реформ. Новые институты направлены на уменьшение коррупции и углубление партнерских отношений с НАТО и ЕС. Стабильная банковская и энергетическая отрасли были бы невозможными без Евромайдана», – написала Квин. В то же время в киевском Музее Революции достоинства, посвященном героям революции, проходят обыски. Предполагается, что патриотические чиновники разворовали деньги выделенные из бюджета на строительство мемориала Героям Небесной сотни, людям погибшим на Евромайдане в 2013-2014 годах.     

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