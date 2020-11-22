Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин поздравила живущих в Незалежной с седьмой годовщиной начала событий на Евромайдане, сообщает «Страна».

Дипломат разместила в социальных сетях пост, где говорит, что страна ее пребывания стала на новые рельсы. «Семь лет назад украинцы собрались на площади с требованием к своему правительству услышать их голос и продолжить евроатлантическую интеграцию. Эти действия вывели государство на путь реформ. Новые институты направлены на уменьшение коррупции и углубление партнерских отношений с НАТО и ЕС. Стабильная банковская и энергетическая отрасли были бы невозможными без Евромайдана», – написала Квин. В то же время в киевском Музее Революции достоинства, посвященном героям революции, проходят обыски. Предполагается, что патриотические чиновники разворовали деньги выделенные из бюджета на строительство мемориала Героям Небесной сотни, людям погибшим на Евромайдане в 2013-2014 годах.