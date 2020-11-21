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Газета "Кишиневские новости"

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В Туркменистане Covid-19 нет, но ношение масок обязательно

21 ноября
17:26 2020
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По всей стране на улицах и в общественном транспорте полиция массово вылавливает людей, не использующих защитные маски или носящих их неправильно, сообщает «Хроники Туркменистана».

Существует неофициальная норма, ежедневно наряд полицейских должен штрафовать не менее пяти нарушителей. В автобусы стражи порядка заходят в гражданской одежде и уже по факту предъявляют удостоверение. После задержания нарушителя препровождают в участок, составляют протокол и выписывают штраф в 25 манатов. Причем полиция задерживает только мужчин, так как «женщины создают много шума» и с ними лучше не связываться. По официальным данным, в Туркменистане не зафиксировано ни одного случая Covid-19. Правозащитники сообщают, что заболевших вывозят в пустыню, где для них построены специальные палаточные лагеря.

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