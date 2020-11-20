Пятница, 20 ноября 2020, 00:16

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 ноября 76880 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 ноября 76880 излечившихся
20 ноября
20:01 2020
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 76880 человек прошли лечение и 2111 умерли от инфекции COVID-19. На 20 ноября в Молдове подтверждены 95383 случая заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 4506 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 27450 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализировано 3326 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 251 в крайне тяжелом состоянии (51 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,12+0,12%
EUR20,30+0,05%
GBP22,73+0,36%
UAH0,60–0,41%
RON4,17+0,06%
RUB0,22+0,08%

Курсы валют в MDL на 20.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд