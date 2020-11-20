На сегодняшний день в стране 76880 человек прошли лечение и 2111 умерли от инфекции COVID-19. На 20 ноября в Молдове подтверждены 95383 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4506 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 27450 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализировано 3326 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 251 в крайне тяжелом состоянии (51 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).