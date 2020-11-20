Президент Эммануэль Макрон предложил Французскому совету мусульман в пятнадцатидневный срок принять хартию ценностей, в которой будут предусмотрены положения об отделении религии от государства и школы, сообщает Би-Би-Си.

В документе говорится, что ислам – не политическое движение, а религия. Для проповеднической деятельности предлагается получать специальную аккредитацию, которая может быть властями отозвана. Макрон объявил о новых мерах в борьбе с исламским сепаратизмом. Предусматривается ограничить домашнее обучение и более строго наказывать тех, кто запугивает госслужащих, прикрываясь религиозными традициями. Каждому ребенку будет присваиваться идентификационный номер, так будет легче убедиться – посещает он школу или нет. Макрон стал активно защищать светские ценности после того, как 18-летний чеченец убил школьного учителя.