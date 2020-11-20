Об этом Игорь Додон сказал в пятничном выпуске “Президент отвечает”, подчеркнув, что за четыре года в должности президента он лично помог сотням тысяч граждан, и предложил Майе Санду сделать то же самое.

«Я хочу пообещать, что буду продолжать помогать людям. За последние четыре года мы помогли более 300 тысячам граждан, купили дом, потому что детей много и их дом сгорел. Было много сложных ситуаций, я помогал пожилым людям, детям. Я желаю, чтобы Майя Санду начала делать то же самое», – сказал Додон.

Игорь Додон также отметил, что в ближайшее время намерен выехать в территории. В первую очередь, говорит Игорь Додон, он посетит те населенные пункты, где на президентских выборах за него проголосовали более 50%.

«Все села в Республике Молдова, где на президентских выборах проголосовали за Игоря Додона более 50%, в ближайшее время я посещу в первую очередь», – сказал президент.

Первый визит в территории состоится в субботу, 21 ноября, в АТО Гагаузия, где 95% избирателей проголосовали за Игоря Додона.

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