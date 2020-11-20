Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает сегодня день рождения

– Искренне благодарен за заботу Святейшего Владыки о нашей стране. Православное население Молдовы видит в Святейшем Патриархе Кирилле своего духовного отца и наставника. Нам очень важно слышать голос нашего Предстоятеля именно сегодня, когда весь мир постигло страшное бедствие, связанное с пандемией коронавируса. Убеждён, что в это тяжёлое время двери православных храмов должны быть открыты для прихожан, с соблюдением всех необходимых норм безопасности. Искренне желаю Святейшему Патриарху Кириллу крепкого здоровья и продолжения своего пастырского служения, – отметил он.