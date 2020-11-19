Парламент одобрил в первом чтении проект правительства о новых мерах по предупреждению распространения коронавируса среди работников, а также по поддержке бизнеса.

Документ предусматривает особый налоговый режим для оплаты тестов, необходимых для выявления вируса. Теперь эти расходы не будут подлежать налогообложению.

Также законопроект обеспечивает выплату единовременных пособий, заразившихся COVID-19. Речь идет о сотрудниках Национального агентства общественного здоровья, медучреждений МВД, МО и других.