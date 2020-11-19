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Газета "Кишиневские новости"

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Лидеры “Единой России” готовы встретиться с Додоном

19 ноября
20:21 2020
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Партия “Единая Россия” готова будет провести встречу с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном, если он приедет в Россию, но пока такого запроса не поступало, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Андрей Климов.

Такое сообщение появилось в ответ на информацию о телефонном разговоре президента Молдовы с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, в котором речь шла о посещении Додоном России с рабочим визитом для обсуждения вопросов российско-молдавского взаимодействия.

“Мы не получали запрос (на встречу). Если такой запрос поступит, то, я думаю, мы его примем”, – сказал Климов. Он уточнил, что у партии есть прочные контакты с Додоном, и ЕР никогда не разрывает отношения с политиками только из-за того, что они не одерживают победу на выборах.

Встречи c Додоном в графике президента России Владимира Путина пока нет, сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он также отметил, что “контакты с Козаком, по всей видимости, состоятся”, но точной даты назвать не смог.

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