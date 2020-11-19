Граждане принесли сегодня депутату Игору Гросу проколотые у Варницы шины, осудив таким образом поведение депутатов ПДС, и назвав их действия – фашистскими.

Протестующие заявили о том, что готовят обращение в прокуратуру по факту разбросанных на проезжей части гвоздей. Люди надеются, что депутаты ПДС ответят по всей строгости закона.

«Имевшие место события в Варнице нельзя квалифицировать иначе как настоящий фашизм, когда граждан Молдовы разделили по национальным критериям, когда граждан Молдовы лишили права голосовать только потому, что кому-то не нравится их демократический выбор. Приднестровский регион-это Молдова», – заявил лидер партии «Наши» Михаил Ахремцев.

Один из пострадавших в результате инцидента в Варнице Вадим Баринов заявил, что 1 и 15 ноября ПДС показала свое истинное отношение к жителям Приднестровья.

«Я обращаюсь к депутату Игорю Гросу: мы принесли гвозди, которые вы разбросали на дороге. Вы подвергли угрозе безопасность детей, стариков, других людей, которые ехали по этой дороге. Майя Санду говорит о правах человека, а вы в день выборов препятствуете нам голосовать», – заявил мужчина.

Протестующие потребовали публичных извинений от Гросу, который назвал жителей приднестровья сепаратистами.

Напомним, что вице-председатель ПДС Игорь Гросу и несколько его однопартийцев заблокировали доступ жителей Приднестровья к избирательным участкам. Гросу вместе с комбатантами также разбросал на дороге гвозди, чтобы ограничить передвижение автомобилей.