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Газета "Кишиневские новости"

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Однополые браки и Covid-19

19 ноября
14:01 2020
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В интервью «Украинским новостям» глава Киевского патриархата Филарет заявил, что Covid-19 – божье наказание за грехи.

По его мнению, когда человек заболевает, он вспоминают о Боге. «Так вот, для того, чтобы обратить людей к себе, Господь наказывает за разные грехи, в том числе и за однополые браки. Но грехов много. Ну, например, коррупция – грех? Не меньше чем однополые браки. Неправда, которая нас окружает, также. За это Господь и наказывает, чтобы мы обратились к нему», – уверен Филарет. Сам он недавно, кстати, тоже переболел коронавирусом.

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