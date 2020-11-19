В интервью «Украинским новостям» глава Киевского патриархата Филарет заявил, что Covid-19 – божье наказание за грехи.

По его мнению, когда человек заболевает, он вспоминают о Боге. «Так вот, для того, чтобы обратить людей к себе, Господь наказывает за разные грехи, в том числе и за однополые браки. Но грехов много. Ну, например, коррупция – грех? Не меньше чем однополые браки. Неправда, которая нас окружает, также. За это Господь и наказывает, чтобы мы обратились к нему», – уверен Филарет. Сам он недавно, кстати, тоже переболел коронавирусом.