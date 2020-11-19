Сегодня состоялся телефонный разговор президента Молдовы Игоря Додона с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.

Собеседники обсудили большой круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями наших государств. Российская сторона поблагодарила Игоря Додона за усилия, приложенные в течение президентского срока и направленные на укрепление стратегического партнерства Республики Молдова и Российской Федерации.

В частности, Дмитрий Козак подчеркнул, что именно благодаря усилиям действующего президента Молдова подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийским Экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой страной-наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018-го.

В свою очередь Игорь Додон поблагодарил Козака и в его лице высшее руководство Российской Федерации за всестороннюю поддержку Республики Молдова, в том числе за возобновление и расширение экспорта молдавской агропромышленной продукции в Россию, помощь в борьбе с пандемией коронавируса, материальную поддержку наших аграриев, пострадавших от засухи.

В завершение беседы была достигнута договоренность о проведении рабочего визита Игоря Додона в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия.