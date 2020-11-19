Несказанно повезло индонезийцу, который трудился скромным гробовщиком. Однажды на его дом, пробив крышу, свалился кусок космического тела.

Ученые определили, что это осколок метеорита величиной с футбольный мяч и весом свыше двух килограммов. Возраст пришельца из космоса – четыре с половиной миллиарда лет, а примерная стоимость – около двух миллионов долларов.

Мужчина, к которому прилетел подарок с неба, распорядился им грамотно – продал коллекционеру. Цена, которую получил продавец, не оглашается, хотя говорят, что вырученных денег ему и его семье хватит на три десятилетия обеспеченной жизни, сообщает газета «The Sun».

Естественно, теперь мужчина решил оставить свое незатейливое ремесло.