Среда, 18 ноября 2020, 00:24

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Партия коммунистов не признает Майю Санду президентом

18 ноября
15:56 2020
Версия для печати

Об этом говорится в пресс-сообщении политформирования. В ПКРМ заявили, что им сложно понять, чего ожидать от Санду в качестве главы государства, так как ее предвыборная программа чрезвычайно расплывчата и неконкретна.

В то же время в ПКРМ считают, что Санду должна инициировать возврат к процедуре избрания президента в парламенте, измененной в 2016 году. Кроме того, коммунисты заявили, что избранный президент обязан добиться роспуска действующего парламента, чтобы можно было объявить новые парламентские выборы.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,020,00%
EUR20,190,00%
GBP22,60+0,19%
UAH0,60–0,10%
RON4,140,00%
RUB0,22+0,42%

Курсы валют в MDL на 18.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд