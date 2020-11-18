Об этом говорится в пресс-сообщении политформирования. В ПКРМ заявили, что им сложно понять, чего ожидать от Санду в качестве главы государства, так как ее предвыборная программа чрезвычайно расплывчата и неконкретна.

В то же время в ПКРМ считают, что Санду должна инициировать возврат к процедуре избрания президента в парламенте, измененной в 2016 году. Кроме того, коммунисты заявили, что избранный президент обязан добиться роспуска действующего парламента, чтобы можно было объявить новые парламентские выборы.