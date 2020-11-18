В украинском учебнике химии для девятого класса обнаружена информация о том, что прием пищевой соды является профилактическим средством от онкозаболеваний, сообщает «Страна».

Авторы мануала ссылаются на сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров. Обнаружившая эту нелепость Инна Домина пишет в социальных сетях: «Когда уже наконец в учебниках будут подаваться новости современной науки, а не тренды нетрадиционной медицины с сайта Ассоциации пенсионеров?». Учебник издан в 2017 году. Ранее в учебнике для первоклашек, нашли фактологическую ошибку о том, что Киев был основан в… 19 веке.