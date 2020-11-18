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Газета "Кишиневские новости"

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Мракобесие в украинских школьных учебниках

18 ноября
13:26 2020
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В украинском учебнике химии для девятого класса обнаружена информация о том, что прием пищевой соды является профилактическим средством от онкозаболеваний, сообщает «Страна».

Авторы мануала ссылаются на сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров. Обнаружившая эту нелепость Инна Домина пишет в социальных сетях: «Когда уже наконец в учебниках будут подаваться новости современной науки, а не тренды нетрадиционной медицины с сайта Ассоциации пенсионеров?». Учебник издан в 2017 году. Ранее в учебнике для первоклашек, нашли фактологическую ошибку о том, что Киев был основан в… 19 веке.

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