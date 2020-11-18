Среда, 18 ноября 2020, 16:55

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Киеве готовы принять Санду

18 ноября
13:26 2020
Версия для печати

Украинский МИД уже работает над организацией официального визита Майи Санду в Киев, об этом глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала 1+1.

Владимир Зеленский еще 16 ноября пригласил вновь избранного молдавского президента посетить Киев с официальным визитом. «Первые два телефонных разговора, которые провела Майя Санду, были с президентами Украины и Румынии, что само по себе является знаковым… Мы уже работаем над организацией этого визита», – сказал Кулеба.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,09+0,45%
EUR20,28+0,48%
GBP22,69+0,60%
UAH0,61+0,35%
RON4,16+0,47%
RUB0,23+0,98%

Курсы валют в MDL на 18.11.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд