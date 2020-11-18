Украинский МИД уже работает над организацией официального визита Майи Санду в Киев, об этом глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала 1+1.

Владимир Зеленский еще 16 ноября пригласил вновь избранного молдавского президента посетить Киев с официальным визитом. «Первые два телефонных разговора, которые провела Майя Санду, были с президентами Украины и Румынии, что само по себе является знаковым… Мы уже работаем над организацией этого визита», – сказал Кулеба.