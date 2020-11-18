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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова: «ветераны» против «сепаратистов»

18 ноября
13:26 2020
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Группа людей, называющих себя ветеранами приднестровского конфликта, второй день пикетирует здание Министерства внутренних дел.

Основное требование: прекратить уголовные дела, которые были заведены против них в ходе первого и второго туров выборов президента. Ветераны активно пытались воспрепятствовать жителям Приднестровья участвовать в голосовании. Полиции пришлось применять силу, чтобы предотвратить потасовки. Зачинщики конфликтов не признают своей вины и считают, что «сепаратисты» с левого берега Днестра не должны определять, кому править в Республике Молдова. Экс-президент Молдовы, Владимир Воронин по этому случаю в эфире одного из телеканалов заявил: «Пусть отсохнет язык у тех, кто называет наших граждан из Приднестровья сепаратистами. Как можно обзывать сограждан и блокировать людям с молдавским паспортом доступ на избирательный участок?»

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