Группа людей, называющих себя ветеранами приднестровского конфликта, второй день пикетирует здание Министерства внутренних дел.

Основное требование: прекратить уголовные дела, которые были заведены против них в ходе первого и второго туров выборов президента. Ветераны активно пытались воспрепятствовать жителям Приднестровья участвовать в голосовании. Полиции пришлось применять силу, чтобы предотвратить потасовки. Зачинщики конфликтов не признают своей вины и считают, что «сепаратисты» с левого берега Днестра не должны определять, кому править в Республике Молдова. Экс-президент Молдовы, Владимир Воронин по этому случаю в эфире одного из телеканалов заявил: «Пусть отсохнет язык у тех, кто называет наших граждан из Приднестровья сепаратистами. Как можно обзывать сограждан и блокировать людям с молдавским паспортом доступ на избирательный участок?»