Александр Лукашенко провел совещание с белорусскими дипломатами, речь шла об увеличении поставок продукции отечественной промышленности и сельского хозяйства за рубеж, сообщает БЕЛТА.

Президент констатировал, что пандемия нанесла удар по экономике большинства стран, но не за горами и оживление спроса на мировом рынке. «После кризиса, так было всегда, настанет подъем. Поэтому нужно очень точно уловить момент оживления мирового производства и грамотно использовать сложившуюся конъюнктуру», – учил Лукашенко уму-разуму подчиненных. «Главное для дипломата за пределами страны – посла и посольства – заключается в том, чтобы продвигать наши товары на всех рынках», – отметил президент.