В Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вируса принято решение о введении в общественном транспорте масочно-перчаточного режима, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

С 18 марта, по причине коронакризиса, в общественных местах и в транспорте необходимо надевать только защитную маску. Теперь требуется использовать и перчатки. Наибольшее распространение Covid-19 получил в столице региона Тирасполе – 2805 человек. В городе существует развитая система общественного транспорта, которой жители активно пользуются. Там и происходит большая часть заражений, предполагают медики. Теперь, каждый, кто хочет беспрепятственно передвигаться по Приднестровью, должен обзавестись специальными перчатками.