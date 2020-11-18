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Газета "Кишиневские новости"

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Приднестровцев обязали надевать перчатки

Приднестровцев обязали надевать перчатки
18 ноября
12:21 2020
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В Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вируса принято решение о введении в общественном транспорте масочно-перчаточного режима, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

С 18 марта, по причине коронакризиса, в общественных местах и в транспорте необходимо надевать только защитную маску. Теперь требуется использовать и перчатки. Наибольшее распространение Covid-19 получил в столице региона Тирасполе – 2805 человек. В городе существует развитая система общественного транспорта, которой жители активно пользуются. Там и происходит большая часть заражений, предполагают медики. Теперь, каждый, кто хочет беспрепятственно передвигаться по Приднестровью, должен обзавестись специальными перчатками.

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