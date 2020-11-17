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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 ноября 73059 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 ноября 73059 излечившихся
17 ноября
20:41 2020
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На сегодняшний день в стране 73059 человек прошли лечение и 2043 умерли от инфекции COVID-19. На 17 ноября в Молдове подтверждено  90912 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 4107 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 27087 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализировано 3154 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 241 в крайне тяжелом состоянии (57 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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