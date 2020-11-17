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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 ноября 2043 смертельных случая

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 ноября 2043 смертельных случая
17 ноября
20:36 2020
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В течение прошедшего дня, 17 ноября, зарегистрированы еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 54-летний мужчина из Кишинева, 82-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 64-летний мужчина из Рышканского района, 85-летняя женщина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 60-летний мужчина из Кишинева, 34-летний мужчина из Кишинева, 33-летняя женщина из Хынчештского района. На вечер 17 ноября 73059 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2043 человека умерли от инфекции.

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