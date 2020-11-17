Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко кардинально поменяла образ, сообщает «Страна».

Депутат Верховной Рады в свои 59 лет пришла на заседание Согласительного совета парламента с завитыми локонами, частично сзади собранными в хвост. Фольклорная коса давно ушла в прошлое. Также коллеги обратили внимание на изменения на лице Тимошенко. Она сделала подтяжку лица, а губы ее выглядят более пухлыми, чем раньше. Также депутат Верховной рады подобрала себе очки «а ля Собчак».