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Газета "Кишиневские новости"

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Тимошенко поменяла фольклорный имидж на образ салонной львицы

17 ноября
14:26 2020
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Председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко кардинально поменяла образ, сообщает «Страна».

Депутат Верховной Рады в свои 59 лет пришла на заседание Согласительного совета парламента с завитыми локонами, частично сзади собранными в хвост. Фольклорная коса давно ушла в прошлое. Также коллеги обратили внимание на изменения на лице Тимошенко. Она сделала подтяжку лица, а губы ее выглядят более пухлыми, чем раньше. Также депутат Верховной рады подобрала себе очки «а ля Собчак».  

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