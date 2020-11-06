⌂
Домой
Контакты
Архивы газет “КН”
MK в Молдове
Купить “МК в Молдове”
«МК» в Молдове Свободный доступ к PDF
Суббота, 7 ноября 2020, 03:18
Газета "Кишиневские новости"
Реклама на сайте
PDF
⌂
Назад на главную
Подписаться на RSS
№31
06 ноября
23:00
2020
Версия для печати
Поделиться
Поделиться:
Share
0
Tweet
0
+1
0
Share
0
Share
0
Об авторе
Наверх страницы
📄
Больше статей от этого автора
Ирина Нам
Реклама на сайте
Реклама на сайте
Реклама на сайте
Реклама на сайте
Популярное
Эскорт высоких достижений
Большая любовь из прошлого вернётся к трём знакам зодиака 6-15 ноября
Игорь Додон набрал на 10% голосов граждан больше, чем Майя Санду
А ШКОЛЬНИЦЫ-ТО ГОЛЫЕ!
Многодетным от «Din Suflet»
РОДИТЬ В 70 ЛЕТ? ДА НЕ ВОПРОС!
Молдова в ожидании решающего дня – 15 ноября
КНИГА О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Валоризация пенсий опирается на переоценку дохода
Кейт Хадсон и ее отец Билл Хадсон
Новости
Додон: Мы проведем модернизацию и реформирование Академии наук
6 ноября 2020 21:36
Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 ноября 1882 смертельных случая
6 ноября 2020 21:26
Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 ноября 80501 зараженный
6 ноября 2020 21:26
Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 ноября 60220 излечившихся
6 ноября 2020 21:26
Ефим Донос: Президент должен отстаивать независимость Молдовы
6 ноября 2020 21:26
Богдан Цырдя: НПО открыто агитируют за Майю Санду
6 ноября 2020 19:16
Уж лучше сходить налево, чем на гей-парад
6 ноября 2020 16:41
Ренато Усатый выступил в поддержку унионистки Майи Санду
6 ноября 2020 16:26
Муравский: Мадмуазель несколько заигралась
6 ноября 2020 16:26
Игорь Додон: Я не против преподавания религии в школе
6 ноября 2020 14:31
Погода в Молдове
Погода в Кишинёве
Погода в Бельцах
Погода в Кахуле
Gismeteo
Прогноз на 2 недели
Курсы валют
USD
17,12
+0,12
%
EUR
20,32
+0,60
%
GBP
22,52
+0,27
%
UAH
0,61
+0,72
%
RON
4,18
+0,56
%
RUB
0,22
–0,54
%
Курсы валют в
MDL
на 06.11.2020
Архив
2020
(6186)
Ноябрь
(178)
Октябрь
(865)
Сентябрь
(702)
Август
(810)
Июль
(957)
Июнь
(756)
Май
(782)
Апрель
(476)
Март
(393)
Февраль
(230)
Январь
(37)
2019
(596)
Декабрь
(41)
Ноябрь
(39)
Октябрь
(43)
Сентябрь
(40)
Август
(34)
Июль
(35)
Июнь
(17)
Май
(81)
Апрель
(84)
Март
(69)
Февраль
(62)
Январь
(51)
2018
(956)
Декабрь
(89)
Ноябрь
(114)
Октябрь
(73)
Сентябрь
(89)
Август
(48)
Июль
(24)
Июнь
(90)
Май
(106)
Апрель
(91)
Март
(113)
Февраль
(73)
Январь
(46)
2017
(1031)
Декабрь
(84)
Ноябрь
(116)
Октябрь
(97)
Сентябрь
(78)
Август
(100)
Июль
(73)
Июнь
(100)
Май
(77)
Апрель
(90)
Март
(94)
Февраль
(74)
Январь
(48)
2016
(1127)
Декабрь
(104)
Ноябрь
(86)
Октябрь
(86)
Сентябрь
(100)
Август
(72)
Июль
(73)
Июнь
(113)
Май
(84)
Апрель
(119)
Март
(123)
Февраль
(100)
Январь
(67)
2015
(1276)
Декабрь
(114)
Ноябрь
(132)
Октябрь
(170)
Сентябрь
(125)
Август
(26)
Июль
(123)
Июнь
(95)
Май
(100)
Апрель
(121)
Март
(98)
Февраль
(96)
Январь
(76)
2014
(1240)
Декабрь
(124)
Ноябрь
(152)
Октябрь
(165)
Сентябрь
(111)
Август
(64)
Июль
(109)
Июнь
(78)
Май
(85)
Апрель
(110)
Март
(86)
Февраль
(100)
Январь
(56)
2013
(697)
Декабрь
(107)
Ноябрь
(251)
Октябрь
(146)
Сентябрь
(193)
2012
(1069)
Декабрь
(67)
Ноябрь
(111)
Октябрь
(103)
Сентябрь
(98)
Август
(77)
Июль
(98)
Июнь
(98)
Май
(89)
Апрель
(89)
Март
(104)
Февраль
(68)
Январь
(67)
2011
(246)
Декабрь
(102)
Ноябрь
(81)
Октябрь
(63)
>Свежий номер
Новости
Общество
Политика
Экономика
В мире
Архив МК
© 2020-2021 Copyright
MK Молдова
. Все права защищены.
загрузка..
❎
Закрыть окно
загрузка..
Это может занять пару секунд