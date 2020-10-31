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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Загрязнение воздуха – одна из причин деменции

31 октября
22:01 2020
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Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения США проанализировали данные шестидесяти трех миллионов жителей страны. Выяснилось, что увеличение содержания твердых частиц, попадающих туда из-за выхлопов автомобилей, сжигания твердого топлива, хозяйственной деятельности человека, всего на пять микрограмм в одном кубометре воздуха каждый год более чем на десять процентов повышают риск возникновения неврологических заболеваний – болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и деменции. А эффективных средств лечения этих недугов не существует. Особенно страдают женщины и жители городов.

И даже если в целом концентрация этих твердых частиц остается условно безопасной, говорить о снижении риска заболеваемости не приходится, сообщает Naked-science.

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