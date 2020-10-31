В Красноярском научном центре Сибирского отделения российской Академии наук разработали мазь, включающую магнитные наночастицы. В сочетании с антибиотиком они показали высокую эффективность в борьбе с ожогами. Эти наночастицы получены из минерала ферригидрита, который вырабатывается бактериями.

Ферригидрит позволяет антибиотику глубже проникать в раневую поверхность и быстрее залечивать ожог. Это доказали эксперименты на лабораторных животных. У тех, которых лечили мазью с наночастицами не только лучше заживали раны, но и после того, как они затянулись, на обновленной коже не осталось опасных бактерий.

Разумеется, прежде чем применять новый препарат для лечения людей, необходимо провести полноценные клинические испытания, но первый их этап уже пройден, сообщает телеканал «Доктор».