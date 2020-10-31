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Газета "Кишиневские новости"

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Большая любовь в ноябре для трех знаков зодиака

Большая любовь в ноябре для трех знаков зодиака
31 октября
20:06 2020
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В ноябре уже чувствуется холодное дыхание зимы. Но Вселенная в эту осеннюю прохладу посылает представителям трёх зодиакальных созвездий горячие волны Любви, которые напомнят о жарком лете и подарят прекрасные моменты рожденным под этими знаками.

СКОРПИОН

Даже в окружении пылких поклонников Скорпионы чувствуют себя одинокими, потому что не видят искренних чувств. Они кожей ощущают фальшь. Но в ноябре все изменится: искатели выгоды от отношений исчезнут из жизни Скорпионов. Они же получат позитив как от давних, так и от новых друзей, внимание, душевное тепло и искреннюю заботу. Их личная жизнь заиграет яркими красками, а свободных Скорпионов ждут судьбоносные встречи.

ТЕЛЕЦ

Встреча с большой любовью ждет в последний месяц осени Тельцов. Личная жизнь рожденных под покровительством Венеры будет наполнена музыкой любви и яркими эмоциями. Страсть благотворно отразится на личных отношениях – любые неприятности сделает ничтожно мелкими, незначительными. Вы будете в ноябре жить с удовольствием и четким пониманием того, что нужно изменить, с кем расстаться, и что улучшить в личных отношениях.

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