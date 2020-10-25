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Газета "Кишиневские новости"

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Нэстасе обещает сформировать в парламенте правящее большинство

25 октября
14:36 2020
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Претендент на кресло главы государства от Партии «Платформа “Достоинство и правда”» Андрей Нэстасе в эфире телеканала TVC-21 заявил, что, в случае избрания на должность президента, сможет сформировать в парламенте правящее большинство.

Весьма смелое заявление. Даже если к двум бывшим партиям, составлявшим блок ACUM, присоединятся демократы – мандатов не хватит. Надо будет идти на поклон за голосами во фракцию «ШОР» или Pro Moldova, а точнее и к тем и к другим. Хотя союзники из них не очень надежные. «Если народ изберет меня, найдется больше голосов в парламенте. Не все 100 человек в нем занимаются незаконными делами. Есть люди, которых можно будет убедить в том, что Республика Молдова нуждается в новом правительстве, выходе из экономического и социального кризиса», – рассуждал в студии Нэстасе. Однако, зная его взрывной характер и рудиментарное умение договариваться, возникает большое сомнение в том, что, даже став президентом, он сможет слепить парламентское большинство.

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