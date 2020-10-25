Избиратели с признаками заражения COVID-19, пришедшие голосовать на президентских выборах, будут осуществлять свое право отдельно от остальных граждан, такое решение принял Центризбирком.

Желающие проголосовать должны прийти на избирательный участок со своей ручкой. Защитную маску выдадут на входе. На этот случай их закупили три миллиона штук. Также для дезинфекции 2143 участков закуплено 14,5 тысяч литров специальных средств, а для обеззараживания рук – 27 тысяч литров, а также 2,3 тысячи приборов для измерения температуры.