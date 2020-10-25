Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в нескольких офисах и частных квартирах представителей «Национального корпуса» и «Азова», сообщает «Страна».

Готовившуюся долго операцию держали в тайне от главы МВД Арсена Авакова и Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, уточняет издание. Одновременно за сутки было проведено сорок пять обысков в разных городах страны. Задержано пять человек, среди них есть и действующие полицейские. Изъято стрелковое оружие, боеприпасы, наркотики, большие суммы денег. Организованная преступная группировка, насчитывающая около 100 человек, в большинстве своем воевавших на Донбассе, занималась продажей оружия, наркотиков, незаконной слежкой за гражданами, вымогательством и рейдерскими захватами.