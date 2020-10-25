Боевые действия между армиями Азербайджана и Армении идут не только в воздухе и на земле, но и виртуальном пространстве, причем Баку в этом противостоянии явно побеждает, сообщает «Военное обозрение».

В сети довольно часто появляются ролики, на которых можно видеть попавших в плен солдат Нагорного Карабаха. На этой неделе на Би-Би-Си можно было увидеть видео, на котором расстреливают двух армянских военнослужащих. В комментарии к видео сообщается в британском стиле, что съемка с большой долей вероятности подлинная. Также в сеть выложен ролик, на котором азербайджанские офицеры поставили на колени группу армянских военнопленных с руками на затылке и заставляют их бесконечно повторять одну фразу: «Карабах – Азербайджан». Правда, никто в Азербайджане не говорит о нарушении Женевской конвенции от 1949 года о правах военнопленных.