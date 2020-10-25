Глава партии «Голос» Кира Рудик сообщила публике: в Верховной Раде готовится законопроект, согласно которому Киев в свое время потребует от Москвы деньги за «нанесенный ущерб», передает РИА Новости.

В ходе Киевского форума по безопасности политик заявила: «Нужен такой закон: посчитать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены». Депутат рассказала, что специалисты должны «насчитать» компенсацию, и она не представляет себе даже близко, какой будет эта сумма.