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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Наш приоритет – поддержка малых и средних предприятий

Игорь Додон: Наш приоритет – поддержка малых и средних предприятий
22 октября
17:21 2020
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Малые и средние предприятия являются двигателем экономического развития страны и создают рабочие места. Об этом в ходе встречи с коллективом предприятия по производству керамической плитки заявил Игорь Додон, посетивший сегодня г. Тараклию.

«Поговорили с сотрудниками компании о производственном процессе, о существующих проблемах и способах их преодоления. Приветствовал эффективное управление компанией и отметил, что одним из приоритетов нашей команды является создание благоприятной деловой среды для малых и средних предприятий, которые являются двигателем экономического развития страны и создают рабочие места», – отметил Игорь Додон.

После поездки в Тараклию Игорь Додон отправился на встречу с жителями села Валя Пержей, где разговор шел о создании рабочих мест, восстановлении дорог, формировании социальной инфраструктуры, поддержке аграрного сектора.

«Повышение уровня благосостояния каждого гражданина Республики Молдова является первоочередной задачей нашей команды», – подтвердил свою неизменную позицию Игорь Додон.

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