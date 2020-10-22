Малые и средние предприятия являются двигателем экономического развития страны и создают рабочие места. Об этом в ходе встречи с коллективом предприятия по производству керамической плитки заявил Игорь Додон, посетивший сегодня г. Тараклию.

«Поговорили с сотрудниками компании о производственном процессе, о существующих проблемах и способах их преодоления. Приветствовал эффективное управление компанией и отметил, что одним из приоритетов нашей команды является создание благоприятной деловой среды для малых и средних предприятий, которые являются двигателем экономического развития страны и создают рабочие места», – отметил Игорь Додон.

После поездки в Тараклию Игорь Додон отправился на встречу с жителями села Валя Пержей, где разговор шел о создании рабочих мест, восстановлении дорог, формировании социальной инфраструктуры, поддержке аграрного сектора.

«Повышение уровня благосостояния каждого гражданина Республики Молдова является первоочередной задачей нашей команды», – подтвердил свою неизменную позицию Игорь Додон.